شكرا لقرائتكم خبر عن القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة السعودية وفنزويلا الودية والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يبحث الكثير من عشاق الكرة العربية والسعودية في معرفة القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة السعودية وفنزويلا الودية والمقرر لها اليوم الجمعة الموافق الرابع والعشرين من شهر مارس الجارى ضمن فعاليات المواجهة الودية التي ستجمع الفريقان على ملعب استاد الأمير عبدالله الفيصل

مباراة السعودية وفنزويلا

ويسعى منتخب السعودية في هذه المباراة من تحقيق الفوز والانتصار على منتخب فنزويلا بقيادة المدير الفني هيرفي رينارد.

وتضم قائمة السعودية كلًا من

حراسة المرمى: محمد العويس، محمد اليامي، نواف العقيدي.

خط الدفاع: سعود عبدالحميد، سلطان الغنام، متعب الحربي، زكريا هوساوي، عبدالإله العمري، علي البليهي، حسان التمبكتي، أحمد شراحيلي، رياض شراحيلي.

خط الوسط: محمد كنو، حسين القحطاني، عبدالله الخيبري، ناصر الدوسري، سامي النجعي، سالم الدوسري، فهد الرشيدي.

خط الهجوم: عبدالرحمن العبود، عبدالرحمن غريب، عبدالعزيز البيشي، هيثم عسيري، صالح الشهري، فراس البريكان، هارون كمارا.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة السعودية وفنزويلا الودية

وتنقل مواجهة مباراة السعودية وفنزويلا اليوم الودية عبر قناة SSC HD1 الناقل الوحيد لمباريات منتخب السعودية في جميع البطولات ويمكن متابعته بتقنية HD من خلال الاشتراك في خدمة "شاهد VIP".