شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل السعودية المتوقع لمواجهة فنزويلا.. مفاجآت بالجملة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - استقر المدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد على تشكيل منتخب السعودية المتوقع لمواجهة منتخب فنزويلا الأول لكرة القدم في المواجهة التي ستقام اليوم الجمعة الموافق الرابع والعشرين من شهر مارس الجارى وديًا على ملعب استاد الأمير عبدالله الفيصل.

وتنطلق مباراة السعودية وفنزويلا اليوم في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة وفي تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت المملكة العربية السعودية وفي الحادية عشر مساءًا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

تشكيل السعودية المتوقع لمواجهة فنزويلا

واستقر رينارد على الدفع بالقوة الضاربة في مباراة اليوم حيث يقود الهجوم سالم الدوسري وبجواره هارون كمارا وصالح الشهري ومن خلفهم محمد كنو وعبدالرحمن غريب النجم المتألق في الفترة الأخيرة وجاء تشكيل السعودية المتوقع بنسبة كبيرة على النحو التالى:

حراسة المرمى: محمد العويس

خط الدفاع: زكريا هوساوي – عبد الإله العمري – علي البليهي – سعود عبد الحميد

خط الوسط: محمد كنو – عبد الرحمن عبود – عبد الرحمن غريب

خط الهجوم: سالم الدوسري – هارون كمارا – صالح الشهري.

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القنوات الناقلة لمباراة السعودية وفنزويلا

وتنقل فعاليات مباراة السعودية وفنزويلا عبر قناة SSC HD1 الناقل الوحيد لمباريات المنتخب السعودي ويتولى التعليق عليها المعلق الرياضي حماد العنزي.