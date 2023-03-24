شكرا لقرائتكم خبر عن من هو معلق مباراة السعودية وفنزويلا الودية اليوم الجمعة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يتساءل عدد كبير من محبي الكرة السعودية والعربية في كل مكان من معرفة من هو معلق مباراة السعودية وفنزويلا الودية والمقرر لها اليوم الجمعة الموافق الرابع والعشرين من شهر مارس الجارى في المواجهة التي ستقام على ملعب استاد الأمير عبدالله الفيصل.

السعودية وفنزويلا

وتنطلق مباراة السعودية وفنزويلا اليوم في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة وفي تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت المملكة العربية السعودية وفي الحادية عشر مساءًا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

ويسعى منتخب السعودية في تلك المباراة من تحقيق الفوز والانتصار واقتناص فوز معنوى قبل المواجهة المقبلة الودية التي يخوضها المنتخب السعودي في معسكر مارس الجارى.

وتعتبر تلك المباراة الآولى للمنتخب السعودية بعد المشاركة في بطولة كأس العالم فيفا قطر 2022 والتي قدم فيها المنتخب السعودي بطولة عظيمة وحقق الفوز على الفائز باللقب المنتخب الأرجنتيني بهدفين مقابل هدف.

معلق مباراة السعودية وفنزويلا

وأعلنت قناة السعودية الرياضية الناقل الوحيد لمباريات المنتخب السعودي عن معلق مباراة السعودية وفنزويلا حيث يتولى التعليق المعلق الرياضي حماد العنزي عبر قناة SSC HD1.