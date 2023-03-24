شكرا لقرائتكم خبر عن من هو معلق مباراة مصر ومالاوي في تصفيات كأس أمم إفريقيا والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يبحث الكثير من عشاق الكرة المصرية والعربية في كل مكان من معرفة من هو معلق مباراة مصر ومالاوي في تصفيات كأس أمم إفريقيا في المواجهة التي يترقبها محبي الكرة المصرية وينتظرها بشدة لمشاهدة النجم محمد صلاح والعديد من النجوم الآخرين.

مباراة مصر ومالاوي

ويستعد منتخب مصر لمواجهة مالاوي اليوم الجمعة الموافق الرابع والعشرين من شهر مارس الجارى في إطار الجولة الثالثة من دور المجموعات من بطولة تصفيات كأس أمم إفريقيا 2024 في المواجهة التي ستقام على ستاد برج العرب.

وتنطلق مباراة مصر ومالاوي اليوم في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة وفي تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت المملكة العربية السعودية وفي الحادية عشر مساءًا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

معلق مباراة مصر ومالاوي

وأعلنت شبكة قنوات بين سبورت القطرية الرياضية الناقل الوحيد لمباريات تصفيات كأس أمم إفريقيا عن معلق مباراة مصر ومالاوي حيث يتولى التعليق المعلق الرياضي الكبير علي محمد علي.