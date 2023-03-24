شكرا لقرائتكم خبر عن نيمار بديل ميسي فى الهلال السعودي.. الحقيقة كاملة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية، أن نادي الهلال السعودي، بصدد إغلاق صفقة التعاقد مع ميسي، والتركيز على إمكانية التعاقد مع النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، والذي من المتوقع أن تكون شروطه المادية، أقل بكثير من النجم الأرجنتيني.

وأضافت التقارير، أن الهلال بصدد إرسال عرض رسمي من أجل نيمار فى الصيف القادم، فى ظل وجود حالة من الإنفتاح داخل الفريق الباريسي، من أجل ترك اللاعب يرحل عن الفريق، بسبب كثرة مشاكله مع مبابي فى بداية الموسم الجاري.

وكانت قد أشارت صحيفة ليكيب الفرنسية الشهيرة بوقت سابق، أن هناك ثنائي من الثلاثي ميسي ومبابي، نيمار، سيغادر الفريق الباريسي فى الصيف، فى إشارة واضحة إلى رحيل الأول والأخير خلال نهاية الموسم الحالي.



موقف نيمار من الإنتقال للهلال

ويمتلك نيمار بعض التحفظات عن العرض الهلالي لضمه، حيث يفضل اللاعب الإستمرار فى المنطقة الأوروبية، ولكن أمام إغراءات اللاعب المادية، قد يتنازل النجم البرازيلي أمام كل ذلك، مثلما فعل وترك برشلونة من أجل أموال باريس.



أرقام نيمار فى الموسم الحالي

وكان نيمار قد شارك منذ انطلاق الموسم الجاري مع باريس سان جيرمان في 27 مباراة فقط لا غير، ناجحًا في تسجيل 17 هدف، وساهم في 11 آخرين في مسابقة الدوري الفرنسي.