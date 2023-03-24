شكرا لقرائتكم خبر عن نيمار يحسم موقفه من الانتقال إلى الهلال.. قرار مفاجئ والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت العديد من التقارير الصحفية خلال الأيام القليلة الماضية، عن رغبة إدارة نادي الهلال السعودي في التعاقد مع الدولي البرازيلي نيمار دا سيلفا، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي.

نيمار يرد على عرض الهلال

وبالفعل قدم النادي السعودي عرضًا رسميًا إلى نيمار، لتعزيز الشق الهجومي لكتيبة الزعيم بداية من الموسم الكروي القادم 2023/2024.

وكشف الرياضي خوسيه فيليكس دياز، رئيس تحرير صحيفة "ماركا" الإسبانية، عن موقف الدولي البرازيلي من الرحيل إلى صفوف الزعيم في الصيف القادم.

وفي دياز بشكل إمكانية انتقال نيمار، إلى نادي الهلال، حيث لا يضع اللاعب النادي السعودي ضمن اهتماماته في حال رحيله عن صفوف بطل فرنسا.

عقد نيمار مع باريس سان جيرمان

ويرتبط نجم السامبا بعقد مع نادي باريس سان جيرمان طويل الأمد، ممتد حتى صيف 2025 "نهاية موسم 2024/2025".

أرقام نيمار مع باريس سان جيرمان 2022/2023

وشارك نيمار منذ انطلاق الموسم الجاري مع باريس سان جيرمان في 27 مباراة فقط لا غير، ناجحًا في تسجيل 17 هدف، وساهم في 11 آخرين في مسابقة الدوري الفرنسي.

الجدير بالذكر انتهى موسم نيمار مع باريس سان جيرمان بعد الإصابة القوية التي تعرض لها، وعن آثارها خاص اللاعب عمليه جراحية، ويغيب عن الملاعب حتى نهاية الموسم.