شكرا لقرائتكم خبر عن صدمة في صفوف الأهلي بسبب نجم الفريق والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تعرض نادي أهلي جدة السعودي "دوري يلو" إلى صدمة قوية بعد الإصابة التي تعرض لها نجم الفريق الأول لكرة القدم، وعن آثارها يغيب طويلًا عن الملاعب.

صدمة للأهلي بعد غياب نجم الفريق لمدة شهر ونصف

وتعرض نايف كريري مدافع النادي الأهلي لإصابة عضلية، مما أربك حسابات بيتسو موسيماني المدير الفني للراقي.

ووفقًا للمعلومات التي كشفتها صحيفة الرياضية، فإن كريري تعرض لتمزق في أربطة المفصل، وسيغيب عن الملاعب لمدة شهر ونصف.

وأضافت المصادر أن اللاعب سيخوض برنامج علاجي تأهيلي من أجل العوة إلى التدريبات الجماعية.

الأهلي في دور يلو 2022/2023

وفي سياق منفصل يحتل الأهلي المركز الثاني في دوري يلو، برصيد 52 نقطة، بينما يتصدر الحزم المسابقة حاملًا في رصيده 53 نقطة.

ويأمل الجنوب إفريقي بيستو موسيماني، المدير الفني الحالي للفريق إلى قيادة الأهلي للصعود من جديد إلى منافسات دوري روشن لكرة القدم من جديد.

الجدير ذكره هبط الراقي إلى منافسات دور يلو "الدرجة الأولى" للمرة الأولى في تاريخه بعد أن احتل المركز الـ 15 من جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 33 نقطة فقط لا غير.