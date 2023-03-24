السعودية اليوم / زلزال بقوة 7.4 درجات يضرب جنوب تركيا



أنقرة 02 رمضان 1444 هـ الموافق 24 مارس 2023 م واس

ضرب زلزال بلغت قوته 7.4 درجات على مقياس ريختر ولاية قهرمان مرعش بجنوب تركيا فجر اليوم.

وذكرت إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد) في بيان أن الزلزال وقع على عمق 34.7 كيلومتر تحت الأرض عند الساعة 39.03 بالتوقيت المحلي في منطقة "غوكسون" التابعة لقهرمان مرعش.

ولم ترد أنباء فورية عن وقوع خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال.

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09:45ت م

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