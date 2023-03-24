السعودية اليوم / كوريا الجنوبية تسجل 10283 إصابة جديدة بفيروس كورونا



سيئول 02 رمضان 1444 هـ الموافق 24 مارس 2023 م واس

سجلت كوريا الجنوبية اليوم 10283 إصابة جديدة بفيروس

كما أعلنت البلاد تسجيل 10 حالات وفاة جديدة مرتبطة بالفيروس، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 34 ألفا و211 حالة.

// انتهى //

08:56ت م

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سيئول 02 رمضان 1444 هـ الموافق 24 مارس 2023 م واسسجلت كوريا الجنوبية اليوم 10283 إصابة جديدة بفيروس كورونا ، ليرتفع العدد الاجمالي للإصابات إلى 30 مليونا و 749 ألفا و740، حسبما ذكرت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.كما أعلنت البلاد تسجيل 10 حالات وفاة جديدة مرتبطة بالفيروس، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 34 ألفا و211 حالة.// انتهى //08:56ت م0039

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