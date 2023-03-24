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لصحتك قلل الأغذية العالية بالملح مثل الشوربات سريعة التحضير واللحوم المصنعة

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الرياض - محمد الوسيري - نصحت هيئة الغذاء والدواء بتقليل الأغذية العالية بالملح قدر الإمكان مثل الشوربات سريعة التحضير واللحوم المصنعة؛ لتجنب زيادة استهلاكك للملح خلال اليوم.

وقالت الهيئة في تغريدة عبر موقع تويتر: اختر أطعمة أقل محتوى بالملح، مشيرة إلى أن وجود بعض الأغذية عالية المحتوى بالملح في نظامك الغذائي يؤدي إلى زيادة استهلاكك للملح مثل:

  • الشوربة سريعة.
  • التحضير.
  • الأطعمة المعلبة.
  • البيتزا.
  • الحوم المصنعة.
  • المعكرونة سريعة التحضير.
  • الشطائر.

 

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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