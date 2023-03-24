شكرا لقرائتكم ضبط 3 متسولين أحدهم يستعطف المارة ببيع سلع زهيدة في الشمالية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلن الأمن العام رصد وضبط عدد من المتسولين بمنطقة الحدود الشمالية، أحدهم يستعطف المارة ببيع سلع زهيدة.

وقال الأمن العام في مقطع فيديو عبر تويتر: تم رصد وضبط مقيم من الجنسية البنجلاديشية تابع لإحدى شركات النظافة، وذلك بعد قيامه بالتسول بشكل مباشر من المارة.

عرض سلع زهيدة

وتابع: رصد وضبط مقيم من الجنسية الهندية يقوم بالتسول بطريقة غير مباشرة وذلك بعرض سلع زهيدة.

وأردف: رصد وضبط مقيم من الجنسية البنجلاديشية قام بالتسول بطريقة مباشرة.

يأتي ذلك ضمن الحملة الميدانية لقوات الأمن العام لرصد وضبط المتسولين في جميع أنحاء المملكة، تحت شعار معًا نكافح التسول.