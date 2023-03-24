اخبار السعوديه

ضبط 3 متسولين أحدهم يستعطف المارة ببيع سلع زهيدة في الشمالية

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم ضبط 3 متسولين أحدهم يستعطف المارة ببيع سلع زهيدة في الشمالية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلن الأمن العام رصد وضبط عدد من المتسولين بمنطقة الحدود الشمالية، أحدهم يستعطف المارة ببيع سلع زهيدة.

وقال الأمن العام في مقطع فيديو عبر تويتر: تم رصد وضبط مقيم من الجنسية البنجلاديشية تابع لإحدى شركات النظافة، وذلك بعد قيامه بالتسول بشكل مباشر من المارة.

عرض سلع زهيدة

وتابع: رصد وضبط مقيم من الجنسية الهندية يقوم بالتسول بطريقة غير مباشرة وذلك بعرض سلع زهيدة.

وأردف: رصد وضبط مقيم من الجنسية البنجلاديشية قام بالتسول بطريقة مباشرة.

يأتي ذلك ضمن الحملة الميدانية لقوات الأمن العام لرصد وضبط المتسولين في جميع أنحاء المملكة، تحت شعار معًا نكافح التسول.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا