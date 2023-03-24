اخبار السعوديه

أوقات منع دخول الشاحنات في جدة خلال شهر رمضان

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

شكرا لقرائتكم أوقات منع دخول الشاحنات في جدة خلال شهر رمضان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - كشف المرور السعودي أوقات منع دخول الشاحنات في محافظة جدة خلال شهر رمضان المبارك.

وبحسب ما ذكر المرور في تغريدة عبر موقع تويتر، جاءت المواعيد كالتالي:

  • من الأحد إلى الخميس، من 9 صباحًا حتى 7 مساء، ومن 9 مساء حتى 1 صباحًا ما عدا الخميس حتى 3 صباحًا.
  • الجمعة والسبت، من 4 مساء حتى 7 مساء، ومن 9 مساء حتى 3 صباحا، والسبت حتى 1 صباحًا.

وتابع المرور: نأمل التقيد بالأوقات المحددة لسلامتكم.

مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا