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شكرا لقرائتكم أوقات منع دخول الشاحنات في جدة خلال شهر رمضان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - كشف المرور السعودي أوقات منع دخول الشاحنات في محافظة جدة خلال شهر رمضان المبارك.
وبحسب ما ذكر المرور في تغريدة عبر موقع تويتر، جاءت المواعيد كالتالي:
- من الأحد إلى الخميس، من 9 صباحًا حتى 7 مساء، ومن 9 مساء حتى 1 صباحًا ما عدا الخميس حتى 3 صباحًا.
- الجمعة والسبت، من 4 مساء حتى 7 مساء، ومن 9 مساء حتى 3 صباحا، والسبت حتى 1 صباحًا.
وتابع المرور: نأمل التقيد بالأوقات المحددة لسلامتكم.