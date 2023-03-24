شكرا لقرائتكم أوقات منع دخول الشاحنات في جدة خلال شهر رمضان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - كشف المرور السعودي أوقات منع دخول الشاحنات في محافظة جدة خلال شهر رمضان المبارك. وبحسب ما ذكر المرور في تغريدة عبر موقع تويتر، جاءت المواعيد كالتالي: من الأحد إلى الخميس، من 9 صباحًا حتى 7 مساء، ومن 9 مساء حتى 1 صباحًا ما عدا الخميس حتى 3 صباحًا.

الجمعة والسبت، من 4 مساء حتى 7 مساء، ومن 9 مساء حتى 3 صباحا، والسبت حتى 1 صباحًا. وتابع المرور: نأمل التقيد بالأوقات المحددة لسلامتكم.