معرفة أحوال الطقس والتوقعات عبر «توكلنا خدمات»

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وتتيح البوابة التي أطلقت تزامنا مع اليوم العالمي للأرصاد - الذي يوافق 23 مارس من كل عام - إمكانية استعراض حالة الطقس للمدينة الحالية للمستفيد، والمدن الأخرى المفضلة لديه، إلى جانب تنبيهات النظام الآلي للإنذار المبكر، وإمكانية مشاركة وإرسال بيانات حالة الطقس عبر التطبيق إلى الآخرين.
وانضمت هذه الخدمة إلى خدمات المركز المماثلة التي يوفرها يوميا، عبر منصاته الإعلامية المختلفة التي تجاوزت 10 منصات، شملت: الرقم المجاني، واتس آب، سناب شات، تويتر، وانستقرام، وفيس بوك، ولينكد إن، وتيك توك، وتطبيقات المركز للهواتف الذكية، والنظام الآلي للإنذار المبكر.
10 منصات توفر خدمة الطقس
- الرقم المجاني
- واتس اب
- سناب شات
- تويتر
- انستقرام
- فيس بوك
- لينكد إن
- تيك توك
- تطبيقات المركز للهواتف الذكي
- النظام الآلي للإنذار المبكر
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