شكرا لقرائتكم خبر معرفة أحوال الطقس والتوقعات عبر «توكلنا خدمات» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تسهيلا لإيصال المعلومة للمستفيدين، وفرت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي «سدايا» خدمة «بوابة الطقس»، التي تمكن المستفيدين من التعرف على حالة الطقس اليومية، وتوقعات الأيام الـ5 القادمة، وتنبيهات النظام الآلي للإنذار المبكر عبر «توكلنا خدمات».

وتتيح البوابة التي أطلقت تزامنا مع اليوم العالمي للأرصاد - الذي يوافق 23 مارس من كل عام - إمكانية استعراض حالة الطقس للمدينة الحالية للمستفيد، والمدن الأخرى المفضلة لديه، إلى جانب تنبيهات النظام الآلي للإنذار المبكر، وإمكانية مشاركة وإرسال بيانات حالة الطقس عبر التطبيق إلى الآخرين.

وانضمت هذه الخدمة إلى خدمات المركز المماثلة التي يوفرها يوميا، عبر منصاته الإعلامية المختلفة التي تجاوزت 10 منصات، شملت: الرقم المجاني، واتس آب، سناب شات، تويتر، وانستقرام، وفيس بوك، ولينكد إن، وتيك توك، وتطبيقات المركز للهواتف الذكية، والنظام الآلي للإنذار المبكر.

10 منصات توفر خدمة الطقس

