التعريف بإعداد وتقديم القهوة السعودية في قرغيزستان

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نظمت سفارة المملكة في بشكيك عاصمة قرغيزستان، الأسبوع الجاري، فعالية تحت عنوان: «يوم القهوة السعودية». وشملت الفعالية التعريف بتاريخ القهوة السعودية وأنواعها وطرق إعدادها وتقديمها، إضافة إلى مظاهر الضيافة والعادات المرتبطة بالقهوة السعودية. ورحب سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية القرغيزية، إبراهيم الراضي، بالمدعوين من المسؤولين والبرلمانيين والسفراء.

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