شكرا لقرائتكم خبر استمرار إصدار تصاريح إسكان الحجاج بمكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تستمر لجنة إسكان الحجاج بالعاصمة المقدسة في إصدار التصاريح الخاصة بالمنازل المعدة لإسكان الحجاج حتى نهاية دوام 22 رمضان الحالي.

ودعت اللجنة المواطنين والراغبين في تأجير منازلهم، إلى سرعة مراجعة المكاتب الهندسية المعتمدة لإنهاء إجراءات إصدار التصاريح الخاصة بمبانيهم.

وأهابت بجميع أصحاب المباني الذين يرغبون في تأجيرها بتطبيق جميع الاشتراطات واستيفاء جميع عناصر السلامة والأمان المطلوب توفيرها، وفقا للائحة الاشتراطات الإنشائية واشتراطات السلامة، وسرعة التقدم إلى المكاتب الهندسية الاستشارية المعتمدة من أمانة العاصمة المقدسة والدفاع المدني.

ويأتي ذلك في إطار حرص أمانة العاصمة المقدسة على تحقيق أفضل الخدمات لضيوف الرحمن، والتأكد من توفر المسكن الملائم لضمان إقامتهم في الأراضي المقدسة في أجواء آمنة وصحية.