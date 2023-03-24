دعم استثمارات النساء في مشاريع الرياضة والصناعة والزراعة

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و«تالة المرأة» هو برنامج متكامل يهدف إلى دعم وتمكين رائدات الأعمال في المملكة من خلال توفير برنامج تطويري متخصص يقدم للمشاركات ورش عمل تدريبية، وجلسات استشارية ولقاءات إثرائية في 3 مسارات.
أما الفئات المستهدفة فتشمل: الشركات والمشاريع النسائية الناشئة. ويهدف البرنامج إلى ضخ المزيد من المشاريع النسائية داخل الاقتصاد الوطني لتحقيق التنمية المستدامة، ونشر ثقافة ريادة الأعمال في مناطق المملكة، إلى جانب تزويد صاحبات الأعمال بالخبرات والمهارات المطلوبة لنمو واستدامة مشاريعهن، ودعم الشركات والمشاريع النسائية الناشئة، إلى جانب دعم مشاركة المرأة في رفع الاقتصاد المحلي وتعزيز الهوية الوطنية.
وكانت أمين عام مجلس شؤون الأسرة الدكتورة ميمونة آل خليل شاركت افتراضيا في الحدث الجانبي «الأسرة وحماية حقوق الطفل في البيئة الرقمية» الذي جرى أخيرا على هامش الدورة 52 لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة في جنيف بسويسرا.
مسارات البرنامج
- الاستثمار الصناعي.
- الاستثمار الزراعي
- مسار الرياضة.
أهداف البرنامج
- ضخ المزيد من المشاريع النسائية داخل الاقتصاد الوطني.
- نشر ثقافة ريادة الأعمال في مناطق المملكة.
- تزويد صاحبات الأعمال بالخبرات والمهارات المطلوبة.
- دعم الشركات والمشاريع النسائية الناشئة.
- دعم مشاركة المرأة في رفع الاقتصاد المحلي.
مراحل البرنامج
المرحلة الأولى: البرنامج التدريبي الأولي
- برنامج افتراضي عبر أكاديمية منشآت
- 300 مشاركة
- 10 برامج وورش عمل تدريبية
المرحلة الثانية: البرنامج التدريبي المتقدم
- برنامج افتراضي مباشر
- 5 ورش عمل
- 100 مشاركة
- 5 جلسات إرشادية لكل مشاركة
المرحلة الثالثة: يوم العروض
- حفل حضوري في مدينة الرياض
- العرض أمام لجنة التحكيم والجمهور
- اختيار أفضل 3 مشاريع من كل مسار
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