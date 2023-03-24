إيقاف 3 أشخاص لارتكابهم جرائم احتيال مالي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قبضت شرطة منطقة مكة المكرمة على 3 مقيمين من الجنسية المصرية؛ لارتكابهم حوادث جنائية في عدد من مناطق المملكة، تمثلت في النصب والاحتيال المالي بوضع روابط في مواقع التواصل الاجتماعي لمؤسسات وهمية تقدم خدمات التأمين والحصول على أموال وتحويلها إلى الخارج بالتعاون مع مواطن يقيم خارج المملكة. وضبطت بحوزتهم مبالغ مالية وشرائح اتصال وأجهزة حاسوب، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة، واستكمال الإجراءات النظامية للمتهم خارج المملكة.

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