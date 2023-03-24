شكرا لقرائتكم خبر إتلاف 40 طن وجبات وحلويات رمضانية فاسدة بجدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أتلفت أمانة محافظة جدة 40 طنا من المواد الغذائية والوجبات الرمضانية، وذلك أثناء ضبط سكن عمالة بنطاق أم السلم استغل لتخزين وتحضير الوجبات والحلويات الرمضانية، ضمن جهودها في مكافحة التلوث البصري وتحسين المشهد الحضري على الطرق وداخل الأحياء لرفع نسبة امتثال المنشآت التجارية والصحية، وبما ينعكس على جودة الخدمات المقدمة، ويسهم في أمن وسلامة الغذاء المقدم للسكان والزائرين.

وأوضحت الأمانة أن الفرق الرقابية ضبطت سكن عمالة بحي «المحاميد» جرى استغلاله كمستودع لتخزين وتحضير المعجنات والحلويات الرمضانية، حيث رصدت مجموعة من المخالفات تمثلت في تحضير وتجهيز المأكولات بجانب دورات المياه، وانتشار جميع أنواع الحشرات بالموقع ووجود مواد منتهية الصلاحية، إضافة لسوء التخزين وتدني مستوى النظافة، حيث جرت مصادرة وإتلاف جميع المواد الغذائية الفاسدة، واتخاذ الإجراءات النظامية بالإغلاق الفوري للموقع المخالف.

وأكدت استمرار جولاتها الرقابية لمتابعة الأنشطة المتعلقة بالصحة العامة ورفع مستوى امتثال المنشآت، مثمناً في الوقت ذاته تعاون المواطنين والمقيمين في تحسين الخدمات بالإبلاغ عن المخالفات من خلال تطبيق بلدي أو عبر المركز الموحد لخدمة البلاغات 940.