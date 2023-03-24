إتلاف 40 طن وجبات وحلويات رمضانية فاسدة بجدة

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وأوضحت الأمانة أن الفرق الرقابية ضبطت سكن عمالة بحي «المحاميد» جرى استغلاله كمستودع لتخزين وتحضير المعجنات والحلويات الرمضانية، حيث رصدت مجموعة من المخالفات تمثلت في تحضير وتجهيز المأكولات بجانب دورات المياه، وانتشار جميع أنواع الحشرات بالموقع ووجود مواد منتهية الصلاحية، إضافة لسوء التخزين وتدني مستوى النظافة، حيث جرت مصادرة وإتلاف جميع المواد الغذائية الفاسدة، واتخاذ الإجراءات النظامية بالإغلاق الفوري للموقع المخالف.
وأكدت استمرار جولاتها الرقابية لمتابعة الأنشطة المتعلقة بالصحة العامة ورفع مستوى امتثال المنشآت، مثمناً في الوقت ذاته تعاون المواطنين والمقيمين في تحسين الخدمات بالإبلاغ عن المخالفات من خلال تطبيق بلدي أو عبر المركز الموحد لخدمة البلاغات 940.
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