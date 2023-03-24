متطوعون يساعدون المعتمرين العاجزين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يفد إلى مكة المكرمة خلال رمضان المبارك مئات الآلاف من المعتمرين، حيث تقدم المساعدة لهم بجميع المجالات عبر الأعمال التطوعية من خلال برنامج (شباب مكة في خدمتك)، ضمن مشروع تعظيم البلد الحرام التابع لجمعية مراكز الأحياء بمكة المكرمة. ويبذل المتطوعون قصارى جهدهم لتقديم جميع الخدمات للمعتمرين، وأهمها مساعدة كبار السن وتسعية المعتمرين العاجزين وذوي الاحتياجات الخاصة مجانا، وذلك على مدار الـ24 ساعة، وخدمة الطائفين وذلك بالتعاون مع الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي. وينظم المتطوعون مواقف سيارات المعتمرين والزوار بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور بمكة المكرمة، وذلك للتيسير على المعتمرين والزوار وتفادي الازدحام ووقوف السيارات في المواقف المخصصة لها، نظرا لما تشهده تلك المواقف من ازدحام كثيف وتوافد أعداد كبيرة إلى مكة المكرمة من معتمرين وزوار لأداء مناسك العمرة وقضاء بعض الأيام خلال هذا الشهر الكريم بها، إلى جانب تقديم وجبات الإفطار للصائمين، والذين تصادفهم لحظة الإفطار على الطريق، إضافة إلى توزيع وجبات مماثلة في مواقف سيارات الزوار والمعتمرين وذلك قبل أذان المغرب بلحظات.

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