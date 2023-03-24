15 جامعة سعودية في تصنيف QS العالمي للتخصصات

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حققت الجامعات السعودية نتائج متقدمة في تصنيف (QS) العالمي للتخصصات الجامعية 2023، بإدراج 15 جامعة حكومية لتنافس الجامعات العالمية في هذا التصنيف للتخصصات الجامعية، مقارنة بـ14 جامعة في تصنيف 2022، وذلك في إطار ما تشهده منظومة التعليم الجامعي من تطور، وفق مستهدفات رؤية السعودية 2030.

وتصدرت جامعة الملك فهد للبترول والمعادن الجامعات السعودية في هذا التصنيف العالمي، محققة المركز الرابع عالميا في تخصص هندسة البترول، والمركز التاسع عالميا في تخصص هندسة التعدين والمعادن.

وحصلت جامعة الملك عبدالعزيز على المركز الـ14 عالميا في الصيدلة وعلوم الأدوية وعدد آخر من التخصصات التي تميزت بها، فيما سجلت جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل المركز الـ21 عالميا في تخصص طب الأسنان.

ويعد تصنيف (QS) العالمي للتخصصات الجامعية، أحد أهم 3 جهات للتصنيفات الدولية للجامعات، إذ يعتمد على معايير التطور والابتكار في الجامعات على مستوى العالم، وكذلك جهودها البحثية للتأثير في البيئة المحلية والدولية، إضافة إلى تقدير أصحاب الأعمال للجهود الأكاديمية في تعليم الطلاب، وإعدادهم بأفضل شكل يتناسب مع احتياجات سوق العمل.​

ترتيب الجامعات

جامعة الملك فهد للبترول والمعادن







المركز الرابع عالميا في تخصص هندسة البترول



التاسع عالميا في تخصص هندسة التعدين والمعادن



جامعة الملك عبدالعزيز





المركز الـ14 عالميا في الصيدلة وعلوم الأدوية



جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل





المركز الـ21 عالميا في تخصص طب الأسنان



التصنيف السعودي