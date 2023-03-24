شكرا لقرائتكم خبر «صقر» يحفز التنافس الإيجابي بين الجامعات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لتحفيز التنافس الإيجابي بين الجامعات السعودية، والإسهام في رفع الجودة، ختمت هيئة تقويم التعليم والتدريب أمس، ورشة العمل الخامسة التي أقيمت «عن بعد» بعنوان: (إطلاق مرحلة التقدم ببيانات التصنيف الوطني السعودي لمؤسسات التعليم العالي)، التي تأتي امتدادا لإطلاق التصنيف السعودي العالمي لمؤسسات التعليم العالي «صقر».

وناقشت الورشة التي شارك فيها 300 مختص وخبير من الجامعات والكليات الوطنية، عددا من المحاور، هي: التعريف بالتصنيف السعودي العالمي «صقر»، ومناقشة الأدوار والمسؤوليات، وكذلك عرض المخطط الإجرائي لتقديم بيانات التصنيف، وعرض آخر عن المنصة الرقمية ومرحلة تسجيل المؤسسة التعليمية وتحديث ملفها، إضافة إلى مناقشة مرحلة تفويض ممثلي التصنيف على المنصة الرقمية للتصنيف والاعتماد الأكاديمي.

وهدفت الورشة إلى إطلاق مرحلة تقديم بيانات التصنيف لـ2023، وتعريف أصحاب المصلحة بحوكمة الأدوار والمسؤوليات في التصنيف، والتعريف بالمنصة الرقمية للتصنيف والاعتماد الأكاديمي. ويعد التصنيف السعودي لمؤسسات التعليم العالي «صقر»، أول تصنيف وطني للجامعات في التعليم السعودي، وهو إحدى مبادرات برنامج تنمية القدرات البشرية لرؤية المملكة 2030، وتستهدف تصميم نظام وطني لتصنيف مؤسسات التعليم العالي، وتنفيذه حسب معايير متعددة.

تصنيف صقر للجامعات







سيتم إطلاقه وفق مراحل عدة



المرحلة الأولى في بداية الشهر الجاري



عبر المنصة الرقمية للتصنيف



التصنيف على فئتين، هما: