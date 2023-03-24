أفلام الطلاب تثري المحتوى الأكاديمي بجامعة عفت

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لإثراء المحتوى الأكاديمي والعملي للطلاب، احتفلت جامعة عفت بجدة مساء أمس، بختام مهرجان عفت لأفلام الطلاب الدولي في دورته العاشرة، تحت شعار «بحر من الأفلام»، بحضور نائب رئيس مجلس الأمناء والمشرف العام على جامعة عفت، الأميرة لولوة الفيصل، ورئيسة الجامعة الدكتورة هيفاء جمل الليل، وعمداء وعميدات وسفراء وسفيرات الجامعة، وضيوف شرف المهرجان.

وشهد الحفل كثيرا من الفقرات، وتوزيع الجوائز على الأفلام الفائزة في فروعها المختلفة، والتي تشمل: أفضل فيلم روائي طلابي دولي، أفضل فيلم وثائقي طلابي دولي، أفضل فيلم رسوم متحركة طلابي دولي، أفضل فيلم روائي طلابي سعودي، أفضل فيلم وثائقي طلابي سعودي، أفضل فيلم رسوم متحركة طلابي سعودي، أفضل فيلم من اختيار الجمھور.

كما جرى تكريم الطلاب الفائزين بمسابقة مدرسة طلاب مدرسة فرسان المعرفة، وهي مسابقة الأفلام والتصوير الفوتوجرافي، التي تم تنظيمها على هامش المهرجان للطلاب في المرحلة الثانوية، وقد اشترك في هذه المسابقة 16 طالبة و13 طالبا بإجمالي 31 صورة فوتوجرافية.

وشهد الحفل كذلك توقيع عدد من الاتفاقيات، والتي تأتي ضمن حرص الجامعة على توثيق التعاون مع الجامعات والهيئات والمنظمات في مجال صناعة الأفلام؛ لإثراء المحتوى الأكاديمي والعملي للطلاب.

فروع الجائزة

