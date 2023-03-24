أفلام الطلاب تثري المحتوى الأكاديمي بجامعة عفت

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وشهد الحفل كثيرا من الفقرات، وتوزيع الجوائز على الأفلام الفائزة في فروعها المختلفة، والتي تشمل: أفضل فيلم روائي طلابي دولي، أفضل فيلم وثائقي طلابي دولي، أفضل فيلم رسوم متحركة طلابي دولي، أفضل فيلم روائي طلابي سعودي، أفضل فيلم وثائقي طلابي سعودي، أفضل فيلم رسوم متحركة طلابي سعودي، أفضل فيلم من اختيار الجمھور.
كما جرى تكريم الطلاب الفائزين بمسابقة مدرسة طلاب مدرسة فرسان المعرفة، وهي مسابقة الأفلام والتصوير الفوتوجرافي، التي تم تنظيمها على هامش المهرجان للطلاب في المرحلة الثانوية، وقد اشترك في هذه المسابقة 16 طالبة و13 طالبا بإجمالي 31 صورة فوتوجرافية.
وشهد الحفل كذلك توقيع عدد من الاتفاقيات، والتي تأتي ضمن حرص الجامعة على توثيق التعاون مع الجامعات والهيئات والمنظمات في مجال صناعة الأفلام؛ لإثراء المحتوى الأكاديمي والعملي للطلاب.
فروع الجائزة
- أفضل فيلم روائي طلابي دولي
- أفضل فيلم وثائقي طلابي دولي
- أفضل فيلم رسوم متحركة طلابي دولي
- أفضل فيلم روائي طلابي سعودي
- أفضل فيلم وثائقي طلابي سعودي
- أفضل فيلم رسوم متحركة طلابي سعودي
- أفضل فيلم من اختيار الجمهور
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