تنظيم النسخة الأولى من مؤتمر النقد السينمائي بالرياض نوفمبر

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تستعد هيئة الأفلام لتنظيم النسخة الأولى من مؤتمر النقد السينمائي خلال الفترة من 10 إلى 12 نوفمبر المقبل تحت شعار «الفيلم والفن في عالم متغير» بالرياض، على أن تسبقه خمسة ملتقيات متخصصة تقام في عدة مدن بالمملكة، وتجمع المختصين والمهتمين بالنقد السينمائي وثقافة الفيلم؛ لتبادل الخبرات والاطلاع على المستجدات في مجال النقد، ومفاهيمه، وتطبيقاته الحديثة.

وقال الرئيس التنفيذي للهيئة المهندس عبدالله آل عياف «إن المؤتمر يهدف إلى تثبيت أسس منظومة النقد السينمائي، وتعزيز الثقافة السينمائية محليا، ودعم المواهب السعودية في هذا المجال الحيوي والمهم للصناعة السينمائية»، مضيفا بأن الهيئة تؤكد من خلال هذا المؤتمر مساعيها لإثراء الحراك الثقافي والفكري والتزامها بتحقيق مستهدفات ثقافية تخدم مجتمع الأفلام السعودي وتشمل عامة جمهور السينما بجميع فئاته في المملكة».

وسيقام المؤتمر بعد أن ينهي جولته في خمس مدن عبر خمسة ملتقيات أولية، يبدأها من جدة في الفترة من 28 إلى 29 مارس الحالي تحت شعار «الروحانية في السينما» بشراكة مع بينالي جدة للفنون الإسلامية، ثم ينتقل إلى الظهران بالشراكة مع مهرجان أفلام السعودية تحت شعار «السينما الوطنية»، ومنها يتجه إلى أبها تحت شعار «المشهدية والفضاء الطبيعي في الأفلام»، وبعدها يشد رحاله إلى «تبوك» شمال المملكة ليقام تحت شعار «التقنية وتجربة مشاهدة الفيلم»، ويصل الملتقى إلى بريدة بشعار «الهجرة والسفر والانتقال في السينما» محطة أخيرة للملتقيات الأولية قبل انعقاد المؤتمر الرئيس بالرياض.

المؤتمر وملتقياته الخمسة:

