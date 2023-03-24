العمليات الأمنية تتلقى 2.4 مليون اتصال طوارئ

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تلقى المركز الوطني للعمليات الأمنية عبر رقم الطوارئ الموحد 911 في مناطق الرياض، مكة المكرمة، المنطقة الشرقية 2,423,480 اتصالا خلال شعبان 1444 هـ، وذلك ضمن مهام مراكز العمليات الأمنية الموحدة 911 في استقبال المكالمات وتحويلها للجهات الأمنية والخدمية حسب الاختصاص باستخدام أنظمة آلية ومتطورة يعمل عليها كادر متخصص بعدة لغات وبدقة واحترافية عالية على مدار الساعة. وبلغ عدد المكالمات المستقبلة في مكة المكرمة 855,774، وفي الرياض 1,061,333، وفي المنطقة الشرقية وصل عدد المكالمات المستقبلة إلى 506,373، بإجمالي 2,423,480 مكالمة في المناطق.

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