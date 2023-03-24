جامعة الملك سعود تحقق المركز الأول بالمهرجان المسرحي

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وجاء الفوز نظير عرض مسرحية (زهرة الخريف)، وشملت الجوائز الحصول على المركز الأول لأفضل عرض مسرحي متكامل، وأفضل ممثل مناصفة، وأفضل ممثلة، وأفضل إخراج، وأفضل تمثيل ثنائي.
وتعد هذه التجربة بداية الانطلاق نحو بناء مسرح سعودي ناجح في جامعة الملك سعود، ينقل رسالة المجتمع ويساعد في تنمية المواهب الشابة بالجامعة، ويسهم في تحسين الأداء في اللغة العربية والأداء الصوتي ولغة الجسد وتعابير الوجه، التي يحتاجها الإنسان أثناء التواصل مع الآخرين في حياته.
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