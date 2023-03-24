سياسي / الرئيس الأمريكي يبدأ زيارة إلى كندا



أوتاوا 02 رمضان 1444 هـ الموافق 24 مارس 2023 م واس

بدأ الرئيس الأمريكي جو بايدن أمس زيارة إلى كندا هي الأولى لرئيس أمريكي إلى أوتاوا منذ عام 2009 .

ومن المقرر أن يلتقي بايدن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو ويلقي كلمة أمام البرلمان اليوم. وتحضر على جدول أعمال بايدن ملفات التجارة والهجرة والإنفاق الدفاعي الكندي وإرسال قوة دولية محتملة لتحقيق الاستقرار في هايتي.

وقالت كارين جان بيير المتحدثة باسم بايدن إن الولايات المتحدة مصممة على العمل مع كندا لإدارة تدفقات المهاجرين، كما ستتطرق الزيارة إلى تحديد المساهمة الكندية في حلف شمال الأطلسي ( الناتو ) وقيادة الدفاع الجوي الفضائي لأمريكا الشمالية ( نوراد ).

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06:47ت م

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