سياسي / اهتمامات الصحف المغربية



الرباط 02 رمضان 1444 هـ الموافق 24 مارس 2023 م واس

أبرزت الصحف المغربية الصادرة اليوم أجواء استقبال شهر رمضان المبارك بالمغرب، وتطمينات رئيس الحكومة عزيز أخنوش للمغاربة بخصوص وضعية تموين الأسواق، وأسعار المواد الغذائية الأساسية.

وسلطت الضوء على المخاوف السائدة بالسودان من حدوث عقبات قد تواجه المواعيد التي تم الإعلان عنها لتوقيع الاتفاق النهائي للعملية السياسية وتشكيل الحكومة المدنية الجديدة.

وتطرقت إلى قمة قادة دول الاتحاد الأوروبي التي انطلقت أمس في بروكسل، لمناقشة أبرز القضايا الإقليمية والدولية، وقضايا محاربة التغيرات المناخية والطاقة.

وتناقلت صحف المغرب تحذير مؤتمر الأمم المتحدة للمياه واليونسكو من أزمة عالمية بسبب ندرة المياه وتلوثها في عدة مناطق.

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