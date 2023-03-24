السعودية اليوم / حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة



الرياض 02 رمضان 1444 هـ الموافق 24 مارس 2023 م واس

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - أن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق نجران، جازان وعسير، كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة و الغبار على أجزاء من مناطق الرياض، القصيم، حائل تمتد الى الجوف و الحدود الشمالية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى غربية تتحول تدريجيا إلى جنوبية شرقية بسرعة 10-25كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي غربية إلى شمالية غربية تتحول تدريجيا إلى شمالية شرقية بسرعة 10-25 كم/ساعة على الجزء الشمالي غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-30 كم/ساعة على الجزء الجنوبي ، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر, وحالة البحر خفيف الموج.

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