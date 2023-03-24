شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة منتخب السعودية أمام فنزويلا الودية والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يتسائل متابعي كرة القدم، عن موعد مباراة منتخب السعودية أمام نظيره منتخب فنزويلا، في مواجهة ودية استعدادًا لبطولة كأس آسيا.

ويستعد منتخب السعودية لمواجهة نظيره منتخب فنزويلا، اليوم الجمعة، في مباراة ودية.

موعد مباراة منتخب السعودية أمام فنزويلا

وستنطلق مباراة منتخب السعودية أمام نظيره فنزويلا، اليوم الجمعة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة منتخب السعودية أمام فنزويلا

وسيتم نقل مباراة منتخب السعودية أمام نظيره منتخب فنزويلا، عبر قناة SSC1 السعودية ومن خلال تطبيق شاهد بتقنية SD، ويمكن متابعته بتقنية HD من خلال الاشتراك في خدمة "شاهد VIP".

قائمة منتخب السعودية أمام فنزويلا

وجاءت قائمة منتخب السعودية لمواجهة فنزويلا، كالتالي:

حراسة المرمى: محمد العويس، محمد اليامي، نواف العقيدي.

خط الدفاع: سعود عبدالحميد، سلطان الغنام، متعب الحربي، زكريا هوساوي، عبدالإله العمري، علي البليهي، حسان التمبكتي، أحمد شراحيلي، رياض شراحيلي.

خط الوسط: محمد كنو، حسين القحطاني، عبدالله الخيبري، ناصر الدوسري، سامي النجعي، سالم الدوسري، فهد الرشيدي.

خط الهجوم: عبدالرحمن العبود، عبدالرحمن غريب، عبدالعزيز البيشي، هيثم عسيري، صالح الشهري، فراس البريكان، هارون كمارا.