شكرا لقرائتكم خبر عن عرض خيالي من النصر لضم كريم بنزيما.. تفاصيل مثيرة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية، أن نادي النصر اتخذ خطوة من أجل تقديم عرض مغري، لضم اللاعب الفرنسي كريم بنزيما لاعب ريال مدريد.

وسوف ينتهي عقد كريم بنزيما مع فريقه ريال مدريد، في نهاية الموسم الجاري، ولم يتوصل اللاعب لاتفاق مع ناديه لتجديد تعاقده.

وكشف فيلكس دياز رئيس تحرير صحيفة "ماركا" الإسبانية: تأخير عملية تجديد كريم بنزيما مع ريال مدريد تفتح الأبواب نحو خروجه من إسبانيا.

وأضاف: هنالك بالفعل عرض كبير من أحد أندية الدوري السعودي بقيمة 30 مليون يورو، ولكن لن أكشف هوية النادي.

وأتم: النصر يريد أن يجمع كل أصدقاء رونالدو في فريق واحد، هذا ما لدي ويمكن للجميع ترجمة ما بين السطور.

وكان النصر نجح في ضم كريستيانو رونالدو، في فترة الانتقالات الشتوية الماضية.