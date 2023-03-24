بعد ضبط 25 مواطنا.. تعرف على المخالفات المرورية المؤثرة في السلامة العامة

ضبطت الجهات الأمنية في محافظة طبرجل بمنطقة الجوف 25 مواطنًا؛ لارتكابهم مخالفات مرورية مؤثرة في السلامة العامة (تعديل وإضافة على جسم المركبة - والتفحيط - والسير دون لوحات)، وتم حجز مركباتهم وإحالتهم إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة نظامًا بحقهم.

وتشمل المخالفات المؤثرة على السلامة العامة وفقا للمادة 74 من نظام المرور، قيادة المركبة تحت تأثير مسكر أو مخدر أو عقاقير طبية، تجاوز إشارة المرور الضوئية أثناء الضوء الأحمر ، قيادة المركبة بالاتجاه المعاكس لحركة السير، المرواغة بسرعة بين المركبات على الطرق العامة، تجاوز السرعة المحددة بأكثر من خمسة وعشرين كيلومتر في الساعة، التجاوز في المناطق التي يمنع فيها التجاوز، عدم الوقوف تماما عند إشارة قف، قيادة مركبة بدون توافر التجهيزات اللازمة مثل المكابح والأنوار، والتفحيط.

ويتم إثبات حالة التكرار لارتكاب المخالفة من خلال الرجوع لسجل المخالف.