وتشمل المخالفات المؤثرة على السلامة العامة وفقا للمادة 74 من نظام المرور، قيادة المركبة تحت تأثير مسكر أو مخدر أو عقاقير طبية، تجاوز إشارة المرور الضوئية أثناء الضوء الأحمر ، قيادة المركبة بالاتجاه المعاكس لحركة السير، المرواغة بسرعة بين المركبات على الطرق العامة، تجاوز السرعة المحددة بأكثر من خمسة وعشرين كيلومتر في الساعة، التجاوز في المناطق التي يمنع فيها التجاوز، عدم الوقوف تماما عند إشارة قف، قيادة مركبة بدون توافر التجهيزات اللازمة مثل المكابح والأنوار، والتفحيط.
ويتم إثبات حالة التكرار لارتكاب المخالفة من خلال الرجوع لسجل المخالف.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد ضبط 25 مواطنا.. تعرف على المخالفات المرورية المؤثرة في السلامة العامة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.