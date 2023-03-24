10 دقائق بين الأذان والإقامة لصلاتي الفجر والعشاء في رمضان

وجّه وزير الشؤون الإسلامية الشيخ عبداللطيف آل الشيخ فروع الوزارة في مناطق المملكة باعتماد المدة بين الأذان والإقامة لصلاتَي الفجر والعشاء في شهر رمضان (10 دقائق)، تيسيراً على المصلين. جاء ذلك في تغريدة نشرها حساب الوزارة على موقع "تويتر".



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