

عرعر 01 رمضان 1444 هـ الموافق 23 مارس 2023 م واس

ضمن مشروع المبادرة المجتمعية خلال شهر رمضان المبارك تحت شعار "في شهر الخير أبشر بالخير3" الذي أطلقه صاحبُ السموِّ الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية، وزَّعت جمعية ساعد الخيرية بمدينة عرعر في اليوم الأول من شهر رمضان 1376 وجبة إفطار صائم عبر المطبخ الخيري الذي يشرف على إعداد وتغليف وتوزيع الوجبات على الأسر والعمالة المستفيدة من خدمات الجمعية،بمشاركة نحو 20 متطوعًا ومتطوعةً.

وأوضحت الجمعية أن تقديم وجبات إفطار الصائمين يوميًّا خلال شهر رمضان؛ يهدف إلى إحياء السنة، واغتنام الشهر الفضيل بالطاعات، وكسب أجور الصائمين، لافتةً النظر إلى أنها أتاحت 100 فرصة تطوعية عبر منصة التطوع التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

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02:26ت م

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كانت هذه تفاصيل خبر اجتماعي / " ساعد الخيرية" بعرعر توزِّع أكثرَ من 1000 وجبة إفطار صائم في اليوم الأول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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