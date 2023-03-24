السعودية اليوم / مفتي جمهورية بوروندي يزور مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف



المدينة المنورة 02 رمضان 1444 هـ الموافق 24 مارس 2023 م واس

زار مفتي جمهورية بوروندي الشيخ شعبان علي اليوم مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، وذلك خلال زيارتة الحالية للمملكة.

واستعرض الأمين العام لمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف عاطف العليان الفيلم الوثائقي عن المجمع الذي يروي القصة الرئيسة في إنشاء هذا المجمع والتعريف بمختلف الإصدارات المرئية والمسموعة والمقروءة التي أنتجها المجمع .

واطلع المفتي على نسخة من مصحف ( برايل ) المخصص للمكفوفين، حيث تتميز هذه النسخة الخاصة للمكفوفين من المصحف بسهولة معرفة رقم الآية وتشكيل الأحرف، وذلك للتيسير على هذه الفئة أثناء القراءة للسور والآيات في المصحف.

وثمن مفتي بوروندي الجهود التي تبذلها قبادة المملكة في خدمة الإسلام والمسلمين بالعالم والعناية بكتاب الله عبر مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة، مشيدًا بالدور الفعال للمجمع في خدمة القرآن الكريم وعلومه من طباعة ونشر وتوزيع المصحف الشريف والاهتمام بأدق التفاصيل في طباعة القرآن الكريم.

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