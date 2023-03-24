

مكة المكرمة 02 رمضان 1444 هـ الموافق 24 مارس 2023 م واس

أشاد معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، بحملة "اكتتاب جود الإسكان الخيري"، التي دشنها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-.

وقال معاليه: "ولاة الأمر - حفظهم الله - لهم اليد السخية في الأعمال الخيرية التي تقوم بها المملكة التي لم تدع مجالاً من مجالات الخير والعطاء إلا وكانت سباقة فيه"، منوهاً بهذه الحملة وموعد إطلاقها المتزامن مع بداية شهر رمضان المبارك، شهر الخير والعطاء، ليكون محفزاً على التسابق في الخير ابتغاء للأجر والمثوبة من الله عز وجل.

وأضاف معاليه: "ننعم في بلد ميزه الله بالخير والأمن والأمان والاستقرار بقيادة سخرت جميع الجهود والوسائل التي تجعل منها بلدًا سباقاً للخير في ظل قيادته الحكيمة - أيدها الله -"، سائلاً معاليه الله عز وجل أن يجزي قادة هذه البلاد خير الجزاء، وأن يديم على المملكة نعمة الأمن والأمان والاستقرار والتقدم.

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كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الرئيس العام لشؤون الحرمين: اكتتاب جود الإسكان الخيري.. باب واسع من أبواب الخير والعطاء والمبادرات الإنسانية لبلادنا الغالية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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