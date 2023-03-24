شكرا لقرائتكم خبر عن ميسي يفتعل أزمة داخل الهلال السعودي قبل إنضمامه.. تفاصيل مثيرة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية، أنه هناك أزمة كبرى داخل نادي الهلال السعودي، وذلك قبل ضم اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب باريس سان جيرمان.

وتعددت التقارير أن الهلال توصل لاتفاق، وذلك من أجل ضم ميسي لصفوق الفريق السعودي، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وقام الإعلامي الرياضي السعودي معن القويعي القريب من نادي الهلال، بالنشر عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي: خطوة رائعة ومهمة من إدارة الهلال بقيادة سعادة الرئيس فهد بن نافل ومن إدارة شركة الهلال الاستثمارية بقيادة الرئيس سلطان آل الشيخ في فسخه العقد أحد الرعاة.

وأضاف: جمهور الهلال خط أحمر واللعب على وتر الرتويت وبث شائعات لا تنطلي على كيان بحجم الهلال.

ونشر الإعلامي السعودي أحمد العجلان: إدارة نادي الهلال قررت فسخ شراكتها مع أحد الرعاة للنادي، لارتكابهم عدة مخالفات، منها عدم التزامهم بسياسات النادي.