شكرا لقرائتكم رمضان في الباحة: فوانيس وبسطات طعام وتكافل اجتماعي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - استقبلت الباحة شهر رمضان المبارك، بـ عاداتها الشهيرة المتوارثة، ولعل أبرزها أضواء الفوانيس الذهبية الخافتة التي أضاءت الشوارع والمحال، لتصنع لوحة جمالية معبرة عن روحانية شهر رمضان.

وعلى جنبات الطرق في مدينة الباحة وقُراها، انتشرت البسطات الرمضانية المتنوعة المشتملة على الأكلات والخضراوات والعصائر، فضلًا عن عروض منتجات مزارع الباحة الزاخرة بالفواكه الطازجة.

عادات وتقاليد

ومع حلول شهر رمضان، استحضر أهالي المنطقة عادات وتقاليد الشهر الكريم بتعليق اللوحات والعبارات الترحيبية بالشهر الفضيل في مداخل الأسواق والحارات، كما تتزين المنازل بالفوانيس والأتاريك الجميلة في طابع يرتسم معه الفرح والابتهاج، وسط ممارسة الأطفال الألعاب الشعبية في ليالي رمضان.

مخيمات رمضانية

من جانب آخر، تشهد المنطقة وقراها ومتنزهاتها وشوارعها العديد من المخيمات الرمضانية متنوعة الأغراض، حيث تعد جزءًا من المظاهر الرمضانية بالمنطقة، والتي خصصت تلك المخيمات لإفطار الصائمين، ما يجسد صورة حية للإسلام والمسلمين، فضلًا عن الدروس والمواعظ الإسلامية والنشرات التوعوية لتعريف الجاليات غير المسلمة بالدين الإسلامي.

الدورات الرياضية

من جانب آخر، تشكل الدورات الرياضية الرمضانية جزءًا أصيلًا من مظاهر الشهر الكريم بالمنطقة، فلا تخلو قرية من دورة رياضية لأبنائها، سواء في كرة القدم أو الطائرة أو التنس، أو في باقي الألعاب الأخرى.

كما تنشط فعاليات المؤسسات الخيرية حيث تشارك ببرامجها المتنوعة بدءًا بتنظيم المحاضرات التوعوية الدينية، وإعانة الفقراء والمحتاجين ومد يد العون لكل محتاج، لتعكس روح التكاتف المجتمعي بين أبناء المنطقة.