شكرا لقرائتكم أحد أبطال طاش ما طاش لـ”المواطن”: أوعدك بتضحك رمضان هذي السنة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - التقت “متابعات الخليج 365” الممثل محمد السعيد والشهير بدوره في مسلسل العاصوف- سامي الطيان- وهو أحد الممثلين المشاركين في طاش ما طاش في نسخته الجديدة والأخيرة 2023 على هامش حفل هيئة فنون العمارة والتصميم.

دور كوميدي

وقال السعيد: حنا بكيناكم رمضان الي راح، أوعدك بتضحك رمضان هذي السنة، في إشارة إلى الدور الحزين الذي قام به في مسلسل العاصوف السنة الماضية، والدور الكوميدي الذي سيمثله في المسلسل الشهير طاش ما طاش بعد عودته للشاشة بمشاركة الثنائي الشهير عبدالله السدحان وناصر القصبي.

أشهر الأعمال الفنية

يذكر أن الممثل محمد السعيد شارك في العديد من الأعمال الفنية أشهرها مسلسل العاصوف عندما مثّل دور سامي الطيان ابن الفنان ناصر القصبي خالد الطيان.

مهندس معماري وممثل

ووجهت “متابعات الخليج 365” سؤالًا للسعيد عن سبب تواجده في حفل هيئة فنون العمارة والتصميم لإعلان الفائزين بجائزة المقالة الإبداعية، حيث ذكر بأنه حضر لمؤازرة صديقة الذي فاز بالمركز الأول عبدالعزيز الخليف، وأنه مهندس معماري وتخرج من جامعة الملك سعود بالرياض لهذا السبب حضر الحفل.

وكشف السعيد عن حياته الخاصة بأنه متزوج ويبلغ من العمر ثلاثين عامًا وليس كما يقال بأنه في العشرينيات.

وتتمنى “متابعات الخليج 365” للسعيد التوفيق والنجاح كأحد الممثلين السعوديين الصاعدين في المجال الفني.