مساجد مكة التاريخية.. علو المكانة وسمو الشأن الإسلامي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تحتضن مكة المكرمة العديد من المساجد التاريخية التي لها مكانة عند المسلمين، وشأن في تاريخ الإسلام، حيث تكمن أهميتها في أنها ارتبطت بتاريخ الرسالة المحمدية وأحداثها العظام، ومنها مسجد عائشة بنت أبي بكر الصديق - رضي الله عنهما - أو«مسجد التنعيم». ويقع مسجد التنعيم في الجهة الشمالية الغربية من مكة على بعد 7.5 كيلو مترات عن المسجد الحرام شمالا، على طريق مكة المكرمة والمدينة المنورة، وهو أقرب موضع لحد الحرم، وبني المسجد في عهد الخليفة المتوكل في عام 240هـ على مساحة 6 آلاف م2، وأعيد بناؤه وتوسعته حتى أصبحت مساحته الإجمالية 84 ألف م2 تشمل المرافق التابعة له، وللمسجد علامة فارقة يستدل بها قاصدوه، إذ يميز عن سواه الأبواب والنوافذ المرتفعة التي شيدت على أحدث طراز معماري روعي فيه الأصالة والتاريخ، ليمزج بين المعمار الإسلامي الحديث والزخارف الأثرية القديمة ويعد المسجد الذي يشهد كثافة عالية في موسمي الحج والعمرة من المواقع العظيمة في تاريخ الإسلام. أبرز مساجد مكة التاريخية: مسجد البيعة





يقع شرق العقبة الكبرى في مشعر منى يبعد 500 متر عن جمرة العقبة الكبرى



شهد موقعه أول بيعة في الإسلام بعد أن تمت بيعة العقبة الأولى في هذا الموضع



يتميز محرابه بأنه مجوف ومعقود بعقد مدبب وبه منبر، وهي ظاهرة معمارية فريدة



مسجد الجعرانة



قسم الرسول - صلى الله عليه وسلم - فيه الغنائم التي اغتنموها في غزوة حنين



يعد حد الحرم المكي من الناحية الشرقية



يبعد عن المسجد الحرام 25 كلم.



مسجد الحديبية



يقع على طريق جدة القديم بالقرب من مكة المكرمة



يبعد 24 كلم من المسجد الحرام



بني المسجد الحديث بجوار المسجد الأثري القديم المبني بالحجر الأسود والجص.



مسجد الجن



يقع في أقدم الأحياء القريبة من المسجد الحرام قرب الطريق المؤدي إلى مقبرة المعلاة



تم بناؤه في نقطة تجمع فيها مجموعة من الجن واستمعوا إلى تلاوة النبي للقرآن



فيه نزلت سورة الجن



500 م2 مساحته



يتسع لـ 350 محليا



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