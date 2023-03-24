عبوات مياه بالمدارس تحذف تغريدة تعليم الطائف

اضطرت إدارة التعليم بمحافظة الطائف لحذف تغريدة بعد دقائق من نشرها، وذلك بعد أن لاقت "التغريدة"، انتقادات واسعة من المتابعين الذين طالبوا "التعليم" بالشفافية والوضوح والمصداقية فيما تطرحه.

وفي التفاصيل، نشر حساب إدارة التعليم بالطائف، تغريدة أكد فيها أن العملية التعليمية في اليوم الأول من شهر رمضان تمت بكل انضباط وانتظام، مرفقة مع التغريدة عددا من الصور لمجموعة من الطلاب في أحد الفصول الدراسية، إلا أن من أجاز نشر التغريدة لم يتنبه لوجود "عبوات مياه" على الطاولات المدرسية، وهو ما يتعارض مع المقتضى الشرعي الذي يفرض الصيام في نهار رمضان، ما يعني أن الصور أرشيفية وتم التقاطها في غير شهر رمضان، وهو الخطأ المهني الذي تسبب في سيل من الانتقادات اللاذعة التي اتهمت "تعليم الطائف"، بمجانبة الصواب والمصداقية والوضوح في تغريدتها، وأمام الكم الهائل من التعليقات اضطرت ادارة التعليم لحذف التغريدة.

إلى ذلك تواصلت "دوت الخليج" مع إدارة التعليم في الطائف لإتاحة الحق لها في التعليق على ذلك إلا أنها وعدت بالرد قبل أن تكتفي بالصمت وعدم الرد.

يذكر أن التعميم الوزاري رقم 35547881 يمنع تصوير الطلاب و الطالبات دون الحصول على موافقة خطية من قبل أولياء أمور الطلاب والطالبات.