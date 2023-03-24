عبوات مياه بالمدارس تحذف تغريدة تعليم الطائف اضطرت إدارة التعليم بمحافظة الطائف لحذف تغريدة بعد دقائق من نشرها، وذلك بعد أن لاقت "التغريدة"، انتقادات واسعة من المتابعين الذين... المدينة المنورة : علي العمري المدينة المنورة : علي العمري 02 رمضان 1444 هـ 02 رمضان 1444 هـ 150 مليونا من الملك ولي العهد لحملة اكتتاب جود الإسكان الخيري دشّن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، حملة " اكتتاب جود الإسكان... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 02 رمضان 1444 هـ 02 رمضان 1444 هـ حصر الترخيص للمرشدين السياحيين على المؤهلين أشاد وزير السياحة الأستاذ أحمد الخطيب بالأداء القوي لقطاع الفنادق في المملكة وما شهده من نسب عالية في الإشغال، مشيرًا إلى أن قطاع... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 01 رمضان 1444 هـ 01 رمضان 1444 هـ ذبح إناث المواشي في المسالخ بموافقة البيئة أبلغت وزارة البيئة والمياه والزراعة، إدارات المسالخ بعدم ذبح إناث المواشي إلا بموافقة ذبح صادرة ومعتمدة من الوزارة، وشددت البيئة... المدينة المنورة: سعد الحربي المدينة المنورة: سعد الحربي 01 رمضان 1444 هـ 01 رمضان 1444 هـ محاصرة الباعة الجائلين في رمضان شددت أمانات المناطق متابعتها الدورية لمكافحة الظواهر السلبية للباعة الجائلين والبسط غير النظامية الثابتة والمتنقلة التي يتم من... أبها: دوت الخليج أبها: دوت الخليج 30 شعبان 1444 هـ 30 شعبان 1444 هـ مسجد عائشة بلا محطة مجهزة ولا سلالم كهربائية يعاني زوار مسجد عائشة بمكة المكرمة من عدم وجود محطة نقل مجهزة للوقوف بداخلها أسوة بالمحطات الكائنة في أحياء مكة المكرمة، فيما... مكة المكرمة: أحمد الجهني مكة المكرمة: أحمد الجهني 30 شعبان 1444 هـ 30 شعبان 1444 هـ 98 محطة للنقل العام بالمدينة في رمضان حددت هيئة تطوير المدينة المنورة 98 محطة لتقديم خدمة النقل العام ضمن مشروع «حافلات المدينة» خلال شهر رمضان، عبر 5 مسارات تغطي المدينة... المدينة المنورة: علي العمري المدينة المنورة: علي العمري 30 شعبان 1444 هـ 30 شعبان 1444 هـ

كانت هذه تفاصيل خبر بدء تنفيذ إجراءات العفو عن النزلاء المحكومين في الحق العام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.