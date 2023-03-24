اخبار السعوديه

بدء تنفيذ إجراءات العفو عن النزلاء المحكومين في الحق العام

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عبوات مياه بالمدارس تحذف تغريدة تعليم الطائف

اضطرت إدارة التعليم بمحافظة الطائف لحذف تغريدة بعد دقائق من نشرها، وذلك بعد أن لاقت "التغريدة"، انتقادات واسعة من المتابعين الذين...

56579926f1.jpgالمدينة المنورة : علي العمري
88094bc65a.jpg02 رمضان 1444 هـ

150 مليونا من الملك ولي العهد لحملة اكتتاب جود الإسكان الخيري

دشّن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير ، حملة " اكتتاب جود الإسكان...

icon-byline.png الرياض : دوت الخليج
icon-clock.png02 رمضان 1444 هـ

حصر الترخيص للمرشدين السياحيين على المؤهلين

أشاد وزير السياحة الأستاذ أحمد الخطيب بالأداء القوي لقطاع الفنادق في المملكة وما شهده من نسب عالية في الإشغال، مشيرًا إلى أن قطاع...

icon-byline.png الرياض : دوت الخليج
icon-clock.png01 رمضان 1444 هـ

ذبح إناث المواشي في المسالخ بموافقة البيئة

أبلغت وزارة البيئة والمياه والزراعة، إدارات المسالخ بعدم ذبح إناث المواشي إلا بموافقة ذبح صادرة ومعتمدة من الوزارة، وشددت البيئة...

icon-byline.pngالمدينة المنورة: سعد الحربي
icon-clock.png01 رمضان 1444 هـ

محاصرة الباعة الجائلين في رمضان

شددت أمانات المناطق متابعتها الدورية لمكافحة الظواهر السلبية للباعة الجائلين والبسط غير النظامية الثابتة والمتنقلة التي يتم من...

icon-byline.pngأبها: دوت الخليج
icon-clock.png30 شعبان 1444 هـ

مسجد عائشة بلا محطة مجهزة ولا سلالم كهربائية

يعاني زوار مسجد عائشة بمكة المكرمة من عدم وجود محطة نقل مجهزة للوقوف بداخلها أسوة بالمحطات الكائنة في أحياء مكة المكرمة، فيما...

icon-byline.pngمكة المكرمة: أحمد الجهني
icon-clock.png30 شعبان 1444 هـ

98 محطة للنقل العام بالمدينة في رمضان

حددت هيئة تطوير المدينة المنورة 98 محطة لتقديم خدمة النقل العام ضمن مشروع «حافلات المدينة» خلال شهر رمضان، عبر 5 مسارات تغطي المدينة...

icon-byline.pngالمدينة المنورة: علي العمري
icon-clock.png30 شعبان 1444 هـ

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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