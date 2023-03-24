بدء تنفيذ إجراءات العفو عن النزلاء المحكومين في الحق العام

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عبوات مياه بالمدارس تحذف تغريدة تعليم الطائف
اضطرت إدارة التعليم بمحافظة الطائف لحذف تغريدة بعد دقائق من نشرها، وذلك بعد أن لاقت "التغريدة"، انتقادات واسعة من المتابعين الذين...
150 مليونا من الملك ولي العهد لحملة اكتتاب جود الإسكان الخيري
دشّن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، حملة " اكتتاب جود الإسكان...
حصر الترخيص للمرشدين السياحيين على المؤهلين
أشاد وزير السياحة الأستاذ أحمد الخطيب بالأداء القوي لقطاع الفنادق في المملكة وما شهده من نسب عالية في الإشغال، مشيرًا إلى أن قطاع...
ذبح إناث المواشي في المسالخ بموافقة البيئة
أبلغت وزارة البيئة والمياه والزراعة، إدارات المسالخ بعدم ذبح إناث المواشي إلا بموافقة ذبح صادرة ومعتمدة من الوزارة، وشددت البيئة...
محاصرة الباعة الجائلين في رمضان
شددت أمانات المناطق متابعتها الدورية لمكافحة الظواهر السلبية للباعة الجائلين والبسط غير النظامية الثابتة والمتنقلة التي يتم من...
مسجد عائشة بلا محطة مجهزة ولا سلالم كهربائية
يعاني زوار مسجد عائشة بمكة المكرمة من عدم وجود محطة نقل مجهزة للوقوف بداخلها أسوة بالمحطات الكائنة في أحياء مكة المكرمة، فيما...
98 محطة للنقل العام بالمدينة في رمضان
حددت هيئة تطوير المدينة المنورة 98 محطة لتقديم خدمة النقل العام ضمن مشروع «حافلات المدينة» خلال شهر رمضان، عبر 5 مسارات تغطي المدينة...
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