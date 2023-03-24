السعودية اليوم / جامعة الملك خالد تشارك ببرامج متنوعة في فعاليات أسبوع البيئة



أبها 02 رمضان 1444 هـ الموافق 24 مارس 2023 م واس

شاركت جامعة الملك خالد، ممثلة بمركز الأمير سلطان بن عبدالعزيز للبحوث والدراسات البيئية والسياحية، بعدة برامج في فعاليات أسبوع البيئة الذي اختتمت فعاليته أمس، بتنظيم من وزارة البيئة والمياه والزراعة وتحت شعار (بيئتك تعرفك).

وأوضحت مديرة مركز الأمير سلطان بن عبدالعزيز للبحوث والدراسات البيئية والسياحية الدكتورة رحمة الشهراني، أن الجامعة نفذت برنامجًا توعويًّا تثقيفيًّا لمدة 3 أيام، كمرحلة ثانية من الحملة التوعوية التثقيفية بأضرار النباتات الغازية بالمدينة الجامعية بالفرعاء، وذلك عبر إشراك أعضاء هيئة التدريس، وعدد من المتطوعين، وطلبة الجامعة.

وشاركت الجامعة بزراعة واستبدال 40 شتلة من نباتات محلية ونبات الزينة وفقًا لمخطط الجامعة الزراعي، وتمت إزالة 300 نبات من النباتات الغازية في مقر المدينة الجامعية بالفرعاء بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرافق، كما تضمن البرنامج فرصًا تطوعية على المنصة الوطنية للعمل التطوعي، شارك فيها 30 متطوعًا، لمدة 90 ساعة.

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