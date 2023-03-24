السعودية اليوم / وكيل إمارة منطقة الرياض: تدشين القيادة الرشيدة لحملة اكتتاب جود الإسكان الخيري يبرز عنايتها ودعمها الدائم للعمل الخيري



الرياض 02 رمضان 1444 هـ الموافق 24 مارس 2023 م واس

أكد معالي وكيل إمارة منطقة الرياض الدكتور فيصل بن عبدالعزيز السديري أن تدشين خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير

وأضاف معاليه: "أن التبرع السخي من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - والذي بلغ 150 مليون ريال لهذه الحملة المباركة امتداد لما يجده العمل الخيري ودعم القطاعات غير الربحية من عناية واهتمام والذي هو أحد برامج رؤية المملكة 2030".

وأشار معاليه إلى أن العمل الخيري والإحسان هو ما دأب عليه قادة هذه البلاد المباركة منذ توحيدها على يد الملك عبدالعزيز - طيب الله ثراه-، وصولاً إلى هذا العهد الزاهر الذي يجد فيه العمل الخيري تنظيماً أكبر واهتماماً أشمل، وهو ما تؤكده هذه الحملة لدعم الأسر الأشد حاجة والعمل على استدامته عبر هذا الاكتتاب الأول من نوعه.

ودعا معاليه المولى سبحانه أن يعز خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ويحفظهما، وأن يديم على هذا الوطن أمنه ورخاءه.

// انتهى //

01:44ت م

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الرياض 02 رمضان 1444 هـ الموافق 24 مارس 2023 م واسأكد معالي وكيل إمارة منطقة الرياض الدكتور فيصل بن عبدالعزيز السديري أن تدشين خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله - لحملة اكتتاب جود الإسكان الخيري يبرز عنايتهما ودعمهما المتواصل للعمل الخيري، وكل ما من شأنه تعزيز التكافل الاجتماعي في وطن الخير والعطاء.وأضاف معاليه: "أن التبرع السخي من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - والذي بلغ 150 مليون ريال لهذه الحملة المباركة امتداد لما يجده العمل الخيري ودعم القطاعات غير الربحية من عناية واهتمام والذي هو أحد برامج رؤية المملكة 2030".وأشار معاليه إلى أن العمل الخيري والإحسان هو ما دأب عليه قادة هذه البلاد المباركة منذ توحيدها على يد الملك عبدالعزيز - طيب الله ثراه-، وصولاً إلى هذا العهد الزاهر الذي يجد فيه العمل الخيري تنظيماً أكبر واهتماماً أشمل، وهو ما تؤكده هذه الحملة لدعم الأسر الأشد حاجة والعمل على استدامته عبر هذا الاكتتاب الأول من نوعه.ودعا معاليه المولى سبحانه أن يعز خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ويحفظهما، وأن يديم على هذا الوطن أمنه ورخاءه.// انتهى //01:44ت م0020

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / وكيل إمارة منطقة الرياض: تدشين القيادة الرشيدة لحملة اكتتاب جود الإسكان الخيري يبرز عنايتها ودعمها الدائم للعمل الخيري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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