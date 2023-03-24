السعودية اليوم / سموُّ أميرِ القصيم يزورُ العلماءَ في منازلهم ويهنِّئُهم بحلول شهر رمضان المبارك



بريدة 02 رمضان 1444 هـ الموافق 24 مارس 2023 م واس

زارَ صاحبُ السموِّ الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز،أمير منطقة القصيم، مساء أمس, عددًا من أصحاب الفضيلة القضاة في منازلهم بالمنطقة، وهنَّأهم خلالها بحلول شهر رمضان المبارك.

وشملت الزيارة، رئيسَ محكمة الاستئناف بالقصيم الشيخ صالح المطرودي، ومعالي الشيخ عبدالله المحيسن، والشيخ إبراهيم الحسني، وإمام جامع خادم الحرمين الشريفين بمدينة بريدة الشيخ عبدالله القرعاوي.

وسألَ سموُّه اللهَ أن يجعله شهر خير وبركة على المملكة وقادتها والشعب السعودي والأمتين العربية والإسلامية، وأن يعين الجميع على صيامه وقيامه، وأن يديم على بلادنا نعمة الأمن والإيمان، وأن يحفظها من كل مكروه، وأن يرزقنا شكر نعمته، وأن يعيد علينا هذا الشهر المبارك والأمة الإسلامية على خير حال في اجتماع كلمتها وتوحد صفها وصلاح أحوالها، وأن يحفظ لنا ديننا وبلادنا وولاة أمرنا، وأن يتقبل من الجميع صالح الأعمال.

وقد بادلَ أصحابُ الفضيلة المشايخ سموَّ أميرِ القصيم التهنئةَ، مثمنين لسموِّه هذه الزيارة التي اعتادوا عليها منه، مؤكدين أنها تأتي تأكيدًا لأهمية العلاقة بين القيادة والعلماء.

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