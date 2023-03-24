شكرا لقرائتكم توزيع 2 مليون عبوة ماء زمزم على قاصدات المسجد النبوي في رمضان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - وَفَّرَت الشؤون النسائية – ممثلة بإدارة السقيا التابعة لوكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي- مليوني عبوة من ماء زمزم، توزع على القاصدات خلال شهر رمضان المبارك، حيث خصصت أكثر من 1000 موظفة تابعة للوكالة وللشركات المشغلة بالمسجد النبوي، و22 فرقة تطوعية بمعدل 3000 متطوعة؛ وذلك لخدمة قاصدات المسجد النبوي وتمكينهن من أداء عباداتهن بكل راحة وطمأنينة.

منظومة متكاملة من الخدمات

وأكدت الشؤون النسائية حرصها على تقديم الخدمات كافة لقاصدات المسجد النبوي، وعلى التنسيق الدائم والمستمر مع جميع الجهات المشاركة، الذي من شأنه تجويد الخدمات المقدمة بالمسجد النبوي.

يأتي ذلك وفق معايير الجودة المعتمدة؛ للارتقاء بمنظومة الأعمال والخدمات المقدمة في المسجد النبوي.