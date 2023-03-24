شكرا لقرائتكم أوقات منع دخول الشاحنات في المنطقة الشرقية خلال رمضان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - كشف المرور السعودي، أوقات منع دخول الشاحنات في المنطقة الشرقية خلال شهر رمضان المبارك في كل من الدمام، الظهران، الخبر.

وبحسب ما ذكر المرور في تغريدة عبر موقع تويتر، جاءت الأوقات كما يلي:

أوقات منع دخول الشاحنات

من 9 صباحًا حتى 11 صباحًا.

من 3 مساءً حتى 6 مساءً.

من 9 مساءً حتى 12 مساءً.

وتابع المرور: نأمل التقيد بالأوقات المحددة لسلامتكم.