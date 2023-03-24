شكرا لقرائتكم خبر إعادة بناء مسجد القبلي بالمواد الطبيعية على الطراز النجدي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في خطوة يسعى خلالها إلى إحياء التقاليد المعمارية، أدرج مشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية، مسجد القبلي في مرحلته الثانية، حيث بني عام 1100هـ، ثم أمر الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود - طيب الله ثراه - بإعادة بنائه عام 1364م، وهو أقرب المساجد لقصر الإمارة.

ويتمثل التحدي لأعمال التطوير في هذا النوع من المساجد المبنية على الطراز النجدي، في ندرة العنصر الخشبي حول المسجد، إلا أن المشروع وفر نوعية الأخشاب المطلوبة، وما يتطلب من عمليات لإتمام إعداده بالطريقة الصحيحة، مثل مراحل التقويم والتنكيس التي يتم التخلص فيها من عصارة الخشب حتى لا يتلف، ثم معالجته لمنع الإضرار به من الحشرات.

ووفقا للعاملين على المشروع، تؤخذ قياسات الأجزاء المراد تطويرها وتجهز في موقعها قبل توريدها للمسجد، في حين يزين الخشب تقليديا باستخدام مادة حادة لرسم الأشكال، في خطوة يسعى خلالها المشروع إلى إحياء التقاليد المعمارية للمساجد التاريخية، وتعزيز الوعي العام بالحاجة للعناية بها، وأهمية الحفاظ عليها مع تقدم الزمن.

ويأتي مسجد القبلي ضمن مشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية في مرحلته الثانية، التي شملت 30 مسجدا في جميع مناطق المملكة الـ13، ‏بواقع 6 مساجد لمنطقة الرياض، و5 مساجد في منطقة مكة المكرمة، و4 مساجد في منطقة المدينة المنورة، و3 مساجد في منطقة عسير، ومسجدين في المنطقة الشرقية، ومثلهما في كل من الجوف وجازان، ومسجد واحد في كل من الحدود الشمالية، تبوك، الباحة، نجران، حائل، القصيم.

ويعمل المشروع على تحقيق التوازن بين معايير البناء القديمة والحديثة بطريقة تمنح مكونات المساجد درجة مناسبة من الاستدامة، وتدمج تأثيرات التطوير بمجموعة من الخصائص التراثية والتاريخية، في حين تجري عملية تطويرها من شركات سعودية متخصصة في المباني التراثية وذوات خبرة في مجالها، مع أهمية إشراك المهندسين السعوديين للتأكد من المحافظة على الهوية العمرانية الأصيلة لكل مسجد منذ تأسيسه.

يذكر، أن إطلاق المرحلة الثانية من المشروع جاء بعد الانتهاء من المرحلة الأولى التي جرى إطلاقها مع بداية المشروع في 2018، إذ شملت إعادة تأهيل وترميم 30 مسجدا تاريخيا في 10 مناطق.

مسجد القبلي







يتوسط حي منفوحة، أحد أقدم أحياء مدينة الرياض



يعود تاريخه إلى أكثر من 300 عام



642.85 م² مساحته قبل الترميم



804.32 م² بعد التطوير



440 مصليا طاقته الاستيعابية بعد الصيانة



ما الطراز النجدي؟