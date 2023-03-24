شكرا لقرائتكم خبر بدء التسجيل للاعتكاف بالمسجد الحرام خلال العشر الأواخر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بدأت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أمس استقبال طلبات الراغبين في التسجيل في خدمة الاعتكاف بالمسجد الحرام خلال العشر الأواخر من رمضان المبارك.

وأوضحت الرئاسة أن التسجيل ينتهي عند اكتمال العدد المسموح به، حيث يكون التسجيل عبر تطبيق «نسك».

فيما حددت الإدارة العامة للحلقات والمقرأة الالكترونية بوكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية، بالتعاون مع إدارة مقرأة الكتاب والسنة النسائية مواقع وفترات «برنامج ورتل» لتصحيح تلاوة سورة الفاتحة وقصار السور، لقاصدي وقاصدات المسجد الحرام خلال رمضان.

وحددت رئاسة الحرمين مواقع وفترات لقاصدي المسجد الحرام على مدار الساعة وذلك في قبو توسعة الملك فهد، والتوسعة السعودية الثالثة، وفي الدور الأول بتوسعة الملك فهد، إضافة لتحديدها مواقع وفترات لقاصدات المسجد الحرام على مدار الساعة، وذلك في التوسعة السعودية الثالثة، والدور الأول بتوسعة الملك فهد.

من جهة أخرى بدأت الرئاسة ممثلة في وكالة الشؤون التقنية والتحولات الرقمية والذكاء الاصطناعي في استخدام تقنيات الذكاء الصناعي على طلبات زوار وعمار بيت الله الحرام لجميع الخدمات التقنية والتجاوب معها وذلك للتسهيل على ضيوف الرحمن في أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة.

وأوضح الوكيل المساعد للشؤون التقنية والتحولات الرقمية والذكاء الاصطناعي المهندس رائد المطرفي أن الخطط التطويرية الشاملة لمنظومة خدمات الحرمين الشريفين تأتي وفق خطط منهجية ومدروسة مستمدة من أحدث الدراسات والمواصفات الخدمية العالمية، وتسخير الإمكانات البشرية والمعدات الآلية لتهيئة منظومة خدمية متكاملة تلبي رغبات المعتمرين والمصلين خلال رمضان من أجل الرقي الشامل بمنظومة الخدمات بالحرمين الشريفين.

الاعتكاف بالمسجد الحرام:

