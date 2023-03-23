السعودية اليوم / الجهات الأمنية في طبرجل تضبطُ (25) شخصًا لارتكابهم مخالفات مرورية مؤثرة في السلامة العامة



طبرجل 02 رمضان 1444 هـ الموافق 24 مارس 2023 م واس

ضبطت الجهات الأمنية في محافظة طبرجل بمنطقة الجوف (25) مواطنًا؛لارتكابهم مخالفات مرورية مؤثرة في السلامة العامة (تعديل وإضافة على جسم المركبة - والتفحيط - والسير دون لوحات)، وتم حجز مركباتهم وإحالتهم إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة نظامًا بحقهم.

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