

جدة 02 رمضان 1444 هـ الموافق 24 مارس 2023 م واس

كرَّم المديرُ العام للتعليم بجدة الدكتور نايف الزارع - اليوم - الطالبَ رائدَ بسام المرامحي،من المدرسة الفيصلية للموهوبين بجدة، بمناسبة تحقيقه المركز الأول والدرجة الأعلى في مقياس (الموهوبون العرب) على مستوى طلاب المملكة، بحضور مساعد المدير العام للشؤون التعليمية منال اللهيبي.

وقدَّم الدكتور الزارع التهنئةَ للطالب ووالدتِه وأسرتِه ومدرستِه على تحقيق هذا الإنجاز على مستوى المملكة، مؤكدًا أن مثل هذه النماذج الطلابية هي مفخرة للوطن بشكل عام ولتعليم جدة على وجه التحديد، مشيدًا بالدور الذي قام به معلمو وإدارة المدرسة الفيصلية للموهوبين، وكذلك أسرة الطالب حتى حصد هذا المركز المتميز.

من جهته،قدَّم الطالبُ المكرَّمُ الشكرَ والتقديرَ لإدارة تعليم جدة - ممثلة في المدير العام وإدارة الموهوبين والمدرسة الفيصلية وأسرته- على الدعم والتحفيز الذي وجده قبل وفي أثناء وبعد منافسات مقياس "الموهوبون العرب"، مقدماً لمدير تعليم جدة نبذة عن رحلته لتحقيق المركز الأول وطبيعة المنافسة الطلابية، مؤكدًا أن تتويجه بهذا الإنجاز سيكون خير محفِّز له لمواصلة التميز في مختلف المحافل المحلية والدولية.

// انتهى //

00:21ت م

0003





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / تعليمُ جدة يكرِّم الطالب المرامحي الحاصلَ على المركز الأول في"الموهوبون العرب" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.